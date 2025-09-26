Sport Manfredonia
Under 19, i ragazzi del Manfredonia impegnati a Francavilla Fontana
Domani alle 16, alla Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana, l’under 19 farà visita alla Virtus Francavilla. Dopo le due sconfitte consecutive nelle prime due giornate, i ragazzi di mister Telera daranno il tutto per tutto per portare a casa i primi 3 punti della stagione!
Sabato 27 settembre
Ore 16:00
Virtus Francavilla-Manfredonia