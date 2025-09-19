Sport Manfredonia

Under 19, domani l’esordio al Miramare

Redazione19 Settembre 2025
Domani alle ore 16:00, allo Stadio Miramare, l’ Under 19 di mister Telera farà il suo esordio casalingo contro la Vigor Lamezia.

Dopo la sconfitta di misura nella prima giornata, 1-0 in casa della Fidelis Andria, i nostri ragazzi sono pronti a dare battaglia ed a cercare subito il riscatto davanti al pubblico biancoceleste.

🗓 Sabato 20 settembre

⏰ Ore 16:00

📍 Manfredonia-Vigor Lamezia

