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Un’altra morte evitabile a Torretta Antonacci: che sia l’ultima!

L’attenzione sulla vergognosa situazione di Torretta Antonacci non più essere derubricata o rimandata. A pochi chilometri da San Severo esiste una situazione di cui tutti sanno ma fanno finta di non sapere. Attendevamo con ansia un finanziamento che, finalmente, avrebbe potuto riportare dignità e sicurezza in quel luogo.

Era stato nominato un commissario per la gestione dell’emergenza.

Il Comune con pazienza e solerzia aveva redatto più volte i piani, seguendo pedissequamente le direttive; ha incontrato Regione e sigle sindacali.

Poi solo silenzio!

Ora basta.

In qualità di Sindaco di San Severo sono responsabile moralmente e penalmente di ciò che accade a Torretta Antonacci.

A questa già terribile situazione, si aggiunge quella dell’Arena, scenario addirittura di un omicidio solo poche settimane fa.

Abbiamo applicato il regolamento per la sepoltura degli indigenti ma vorremmo che le risorse venissero utilizzate per i vivi e non per i morti.

Nell’esercizio delle mie funzioni non posso più permettere né che a pochi chilometri dal centro urbano esista un luogo in cui avvengono numerosi reati: dalla clandestinità, al caporalato, alla prostituzione, allo spaccio di droga, alla ricettazione di auto rubate; né, soprattutto, che possano continuare a vivere donne e uomini in uno stato che per nulla somiglia alla dignità umana. A Torretta Antonacci e all’Arena si vive al limite della legalità e dobbiamo dirlo senza mezze misure!

Nell’essere felici del fatto che finalmente ci si inizierà ad occupare di Borgo Mezzanone, chiedo a Regione e Governo di guardare anche un po’ più in là e alla nostra situazione.

È fondamentale partire con la bonifica del sito: un numero di carcasse di auto impressionante, lamiere, immondizia di ogni genere. Ed è lì che continuano a vivere e, purtroppo, a morire troppe persone!

Prima di mettere il piatto a tavola domani a Pasqua: spero che chi ne ha competenza possa finalmente scrivere Torretta Antonacci tra le priorità, tra le urgenze.

In caso negativo, sono disposta a mobilitare il popolo e il mondo delle associazioni di iniziare lo sciopero della fame affinché qualcuno finalmente si giri anche da questa parte!

Lidya Colangelo

Sindaco di San Severo