“Una spesa folle per un solo concerto a Foggia”

“Il Sindaco di Foggia farebbe bene ora a concentrarsi sui problemi della città, sempre più sporca, male illuminata, senza decoro e insicura, gabinetto e hotel per gli extracomunitari e con scene di sesso a cielo aperto! La sbornia del Ferragosto ballereccio, come lo ha chiamato, è finita, anche se non si placano le polemiche di tanti cittadini che sento di rappresentare”.



Entra nell’analisi del Ferragosto a Foggia il consigliere regionale della Lega l’avvocato Joseph Splendido vice coordinatore regionale e coordinatore provinciale per la Capitanata del partito di Matteo Salvini.

“Lungi da me giudicare un’artista come Serena Brancale- continua il legale, de gustibus non disputandum est ovvero sui gusti non si deve discutere. Ma la somma spesa dal Comune di Foggia risulta quanto mai spropositata per un solo evento, soprattutto se si confronta con il risultato ottenuto dall’amministrazione del Comune di Lucera, che ha impegnato poco più della somma foggiana ma ha regalato ai lucerini tre concerti, assai variegati tra di loro e che hanno accontentato diversi palati musicali. Inoltre, della Brancale i più ricordano

solo due canzoni. La Festa del ferragosto dovrebbe essere un momento di massima condivisione, con gli artisti aperti alla partecipazione come accaduto a Lucera con i The Kolors che hanno salutato personalmente i tantissimi bambini e ragazzi presenti. Invece a Foggia chi ha potuto farsi una foto con l’artista è stata solo ed esclusivamente Maria Aida Episcopo, avvezza a selfie e manifestazioni pop.



Meglio non parlare del server e dell’audio, i video mostrano l’impossibilità di godere del concerto già dopo la Fontana del Sele. I cittadini e le cittadine rimasti in città hanno dovuto subire transenne e chiusure immotivate rendendo vana una serata di allegria, circostanza che non è accaduta nella vicina Lucera dove, tra l’altro, vi erano molte più persone ad assistere ai tre eventi rispetto all’unico evento foggiano!



Sharing TV, inoltre, ha mostrato, con immagini documentate, la presenza di numerosi venditori abusivi con merce contraffatta a ridosso dell’evento tanto decantato dal Sindaco Maria Aida Episcopo la quale, evidentemente, ancora una volta non ha aperto i finestrini oscurati della sua macchina blu e non ha visto gli abusivi che sono gli stessi, sempre non visti, che giornalmente sostano e vendono la loro merce in via Podgora! Insomma una spesa folle a vantaggio di una filiera produttiva ben riconoscibile, per una gestione non consona ad un capoluogo di provincia”.

“Siamo costretti, ancora una volta a dire, Sindaco Maria Aida Episcopo, SE CI SEI, BATTI UN COLPOOOO!!!”