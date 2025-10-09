[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Una nuova alba per la Pallavolo a Manfredonia, Volley Club Manfredonia e Officine Pallavolo Manfredonia insieme per il futuro del volley sipontino



Nasce un nuovo progetto sportivo nella nostra città, una grande realtà pallavolistica. Le nostre due Società (Officine Pallavolo Manfredonia e Volley Club Manfredonia) uniscono le proprie forze, un passo storico volto a creare un polo di eccellenza per la pallavolo femminile e maschile della città e dell’intero territorio.



Questa sinergia è una vera e propria alleanza strategica fondata sulla condivisione di obiettivi comuni: promuovere la crescita tecnica dei giovani, innalzare il livello agonistico delle prime squadre e rafforzare il legame con la comunità Sipontina.

E’ una collaborazione che farà sicuramente bene a tutto lo sport in riva al Golfo. Mettere insieme le diverse esperienze e competenze ci permetterà di offrire un percorso sportivo più completo e di alta qualità ai nostri atleti. Insieme, potremo puntare a traguardi che prima sembravano irraggiungibili, a partire dalla valorizzazione del Settore Giovanile.

In un momento in cui lo sport locale ha bisogno di solidità, questa partnership è la risposta. Obiettivo primario? Vogliamo che la pallavolo diventi un punto di riferimento per i giovani di Manfredonia e siamo convinti che il nuovo progetto, con la sua maggiore struttura e ambizione, ci riuscirà. La passione è la stessa, ora la mettiamo in comune.