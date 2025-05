[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

UNA NOTTE IN ROSA A VIESTE: DOMENICA TORNA LA VIESTE EN ROSE

AI BANCHI D’ASSAGGIO OLTRE 200 CANTINE DA OGNI ANGOLO DEL MONDO

Domenica, 1° giugno, il centro storico diventa una festa senza fine

tra musica, degustazioni e brindisi sotto le stelle fino all’alba

Sta per tornare La Vieste en Rose, l’evento che accende il cuore del Gargano con i profumi, i colori e le emozioni del vino rosato. Domenica, 1° giugno, il centro storico di Vieste diventerà il palcoscenico di una grande festa diffusa, dove ogni calice racconta una storia, ogni angolo una scoperta. Oltre 200 cantine accompagneranno turisti, esperti e curiosi in un viaggio unico tra etichette prestigiose, sapori autentici e atmosfere da sogno. Un’esperienza da vivere con tutti i sensi, tra racconti di vigne, musica, arte e sapori autentici. Nel suggestivo scenario del borgo marinaro, la città si vestirà di rosa: ogni angolo del centro storico si animerà con allestimenti a tema, luci soffuse, degustazioni e incontri che mescolano il piacere del vino alla scoperta di chi lo produce, lo racconta, lo ama. Ai banchi d’assaggio le eccellenze provenienti dalla Puglia, da tutta Italia e dal resto del mondo, come Francia, Germania, Austria, Bulgaria, Cile, Colombia, Spagna, Grecia, Portogallo, Moldavia, Romania, Turchia e Slovacchia. Un mosaico di culture che regalerà ai visitatori un panorama enologico straordinario, che proietta la manifestazione tra gli eventi di riferimento del panorama enogastronomico nazionale. «La città è pronta a regalare ai suoi ospiti quattro giorni indimenticabili, in cui musica e sapori si fonderanno in un’atmosfera di festa e convivialità» ha detto Tano Paglialonga, assessore ai Grandi Eventi del Comune di Vieste. La Vieste en Rose è molto più di una rassegna enologica: è un viaggio tra eccellenze e piccole grandi scoperte, in cui ogni calice diventa una storia da ascoltare. Partecipare all’evento sarà semplicissimo: basterà acquistare il ticket negli info point sparsi nel centro storico, oppure sul sito www.laviesteenrose.com e, a partire dalle ore 19 di domenica, 1° giugno, recarsi nell’info point allestito in piazza Vittorio Emanuele II per ritirare ticket, calice e portacalice.

«Vieste si conferma ancora una volta come capitale del turismo enogastronomico, offrendo a tutti i visitatori un’occasione imperdibile di vivere il nostro territorio in modo autentico e coinvolgente» ha spiegato Graziamaria Starace, Assessore al Turismo del Comune di Vieste.

Fortemente voluta dal Comune di Vieste, in collaborazione con la società di eventi Studio360, La Vieste en Rose è stata supportata sin dal primo momento da Partesa, azienda specializzata e leader in Italia nei servizi di vendita, distribuzione, consulenza e formazione per il canale Ho.Re.Ca. Con il passare degli anni, è diventata un assoluto punto di riferimento per il territorio, acquisendo una dimensione nazionale e internazionale, trovando sponde di grande valore come l’ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane) e il Concours Mondial de Bruxelles, massima competizione enologica al mondo dedicate ai vini. «Il rosato è un vino che racconta storie di passione e tradizione, e la nostra missione è quella di creare un evento che non solo promuova la qualità, ma che faccia vivere un’esperienza unica, capace di unire persone, territori e culture» ha detto Maurizio Altomare di Studio360. Insieme al vino, protagonista sarà anche il gusto: grazie al coinvolgimento delle attività ristorative del centro storico, che presenteranno menu a tema, proponendo le tipicità del territorio, l’abbinamento perfetto tra rosato e food sarà praticamente garantito. Senza dimenticare la presenza di produttori del circuito Slow Food, per un itinerario gastronomico che celebra il meglio del made in Italy.

Ma è domenica che la città si accende davvero: dal pomeriggio fino a notte fonda, i vicoli e le piazze si animeranno con gli artisti di strada, le degustazioni sotto le stelle racconteranno storie di territori lontani e la musica dal vivo accompagnerà ogni passo in un’atmosfera magica e vibrante. E poi il gran finale con il concerto a Marina Piccola, che unirà tutti in un brindisi collettivo, dove il rosato diventa simbolo di festa, condivisione e sorrisi accesi. La Vieste en Rose non è solo un evento, ma un modo di vivere il territorio, di celebrarne l’identità e di brindare con stile all’estate che sta per cominciare.