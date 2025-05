[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Una mattinata di sport, inclusione e partecipazione per i bambini della città a Manfredonia

“SportivaMente, l’energia che unisce – Giochi senza barriere”

Una mattinata di sport, inclusione e partecipazione per i bambini della città

Martedì 27 maggio 2025, a partire dalle ore 9:00, lo Stadio Miramare di Manfredonia accoglierà “SportivaMente – l’energia che unisce – Giochi senza barriere”, una manifestazione promossa dal Lions Club Manfredonia Host, patrocinata dal Comune di Manfredonia, con la collaborazione della Croce Rossa Italiana (CRI), della PASER, dell’Associazione Nazionale Carabinieri, del Manfredonia calcio e di tutte le associazioni del territorio che si dedicano al supporto delle persone con disabilità. Entusiasmo e sorrisi non mancheranno, grazie agli S.C.A.M.U. – Supereroi del sorriso, che accompagneranno i bambini in un’esperienza gioiosa e coinvolgente.

All’evento, ideato come una festa in cui lo sport diventalinguaggio universale, capace di abbattere barriere e unire i bambini, con e senza disabilità, in un’esperienza educativa e solidale. presenzieranno l’Arcivescovo, Padre Franco Moscone,rappresentanti dell’Amministrazione Comunale di Manfredonia, a conferma dell’impegno della città sui temi dell’inclusione per una comunità aperta, accogliente e partecipativa, ed il Governatore del Distretto 108 AB Lions Puglia, Emanuele Tatò, insieme ad altre autorità Lionistiche, per esprimere il senso del servizio e dell’impegno solidale del Lions International.

I proventi delle offerte volontarie, raccolte durante l’evento,saranno destinati all’acquisto di una panchina inclusiva, accessibile anche a persone con disabilità, simbolo concreto di accoglienza e attenzione verso tutti i cittadini.

Il Lions Club Manfredonia Host invita la cittadinanza a partecipare numerosa e ringrazia fin da ora gli Istituti Comprensivi, le Associazioni e gli Enti coinvolti per il loro prezioso contributo.