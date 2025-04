[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Una mappa per i quartieri di Foggia

A differenza della maggior parte delle città italiane, Foggia non dispone di una suddivisione ufficiale in quartieri o rioni. Sebbene esistano denominazioni informali come CEP, Macchia Gialla (piccola e grande), Rione Martucci, Ordona Sud, ecc., questi nomi non corrispondono a confini amministrativi riconosciuti. In passato, la città era organizzata in circoscrizioni, ma tali suddivisioni sono state abolite, lasciando un vuoto nella struttura territoriale ufficiale.

Attualmente, Foggia si basa ancora sul Piano Regolatore Generale del 1992, redatto dall’architetto Leonardo Benevolo e aggiornato nel 2008. Nonostante siano trascorsi oltre vent’anni dall’avvio del Piano Urbanistico Generale (PUG), questo non è ancora stato approvato. L’architetto Francesco Karrer è stato incaricato della sua redazione, ma l’iter è ancora in corso. L’assessore all’Urbanistica, Giuseppe Galasso, ha dichiarato l’intenzione di attualizzare il PUG per rispondere alle esigenze attuali della città. ​

L’assenza di una mappa ufficiale dei quartieri comporta diverse criticità:​

Servizi pubblici: la mancanza di confini chiari può complicare la pianificazione e l’erogazione dei servizi.​

Identità territoriale: i cittadini possono avere difficoltà a identificarsi con una specifica area, influenzando il senso di comunità.​

Partecipazione civica: senza una struttura territoriale definita, è più difficile organizzare iniziative locali e coinvolgere i residenti.​

Per affrontare queste sfide, sarebbe auspicabile avviare un processo partecipativo che coinvolga i cittadini nella definizione dei confini dei quartieri. Questo approccio potrebbe rafforzare l’identità locale e facilitare la pianificazione urbana.​ Inoltre, l’adozione di una suddivisione ufficiale in quartieri potrebbe migliorare la gestione amministrativa, la distribuzione delle risorse e la comunicazione tra l’amministrazione e i cittadini: l’implementazione di una mappa ufficiale dei quartieri di Foggia rappresenterebbe un passo significativo verso una governance più efficace e una maggiore coesione sociale.​