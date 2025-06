Una Luce per la Pace a Manfredonia il 5 Giugno 2025

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Una Luce per la Pace – Manfredonia, 5 Giugno 2025

Il movimento Donna, Vita, Libertà di Manfredonia promuove la marcia silenziosa “Una luce per la pace”, che si terrà il 5 giugno alle ore 20:00, con ritrovo presso la Villa Comunale in Corso Manfredi a Manfredonia.

In un tempo segnato da conflitti e violenze, vogliamo dire basta alla strage di civili innocenti. Scendiamo in piazza per affermare, con forza e speranza, il diritto universale alla vita, alla libertà e alla dignità umana.

Marciamo per dare voce a chi non ne ha più. Per chiedere alla comunità internazionale e ai governi di interrompere l’escalation di violenza, di proteggere i più vulnerabili e di costruire percorsi concreti di dialogo e di pace.

Il silenzio uccide quanto le armi. Per questo scegliamo di farci sentire con un gesto semplice e potente: una luce nella notte.

Non è solo una manifestazione: è un grido collettivo contro l’ingiustizia e per un mondo più umano e giusto.

La cittadinanza è invitata a partecipare. Se possibile, si invita a vestirsi di bianco e a portare con sé un simbolo di luce (candela a batteria, lanterna, torcia…).