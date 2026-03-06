[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

📚🏰 Una giornata speciale al Museo nazionale archeologico di Manfredonia!

Ieri il Castello di Manfredonia ha accolto con entusiasmo alcune classi delle scuole elementari, regalando ai piccoli visitatori un’esperienza davvero indimenticabile!

Ad accompagnarli in questo viaggio nel tempo sono stati gli studenti del quinto anno, classe 5AT, dell’Istituto Toniolo, che nell’ambito del progetto di Alternanza Scuola Lavoro, hanno guidato i bambini in un breve ma coinvolgente tour tra le sale del museo, raccontando attraverso gli oggetti la storia del territorio.

Al termine della visita, spazio alla creatività! 🎨

I bambini si sono divertiti a progettare e realizzare il proprio stemma personale, dando libero sfogo alla fantasia.

Per concludere la giornata, ogni piccolo artista ha ricevuto un diploma ricordo, simbolo di questa bellissima esperienza di apprendimento fuori dall’aula.

Un sentito grazie agli studenti e agli insegnanti che hanno reso possibile questa attività, trasformando la storia in un momento di scoperta, collaborazione e divertimento

#DidatticaAlMuseo #Scuola #ImparareDivertendosi