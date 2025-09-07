[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Una fermata al Centro Valori e il silenzio di Sita che pesa sulle famiglie

Il 31 gennaio scorso ho inviato una PEC alla direzione della SITA sud per chiedere l’istituzione di una fermata autobus presso il Centro Socio Educativo Riabilitativo “Valori” di San Giovanni Rotondo. Da allora non ho mai ricevuto risposta.

Sono tante le famiglie di Manfredonia che ogni giorno si recano al Centro Valori per consentire ai propri figli o ai propri cari di seguire i trattamenti riabilitativi. Una struttura fondamentale, che rappresenta un punto di riferimento per persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali. Eppure, nonostante l’importanza del servizio che offre, la fermata più vicina delle linee SITA si trova a una distanza considerevole, creando disagi enormi per chi deve spostarsi quotidianamente.

Parliamo di famiglie già provate da impegni assistenziali e costrette a ricorrere a mezzi propri o a soluzioni onerose per garantire il diritto alla cura. Con una semplice fermata davanti al Centro, sarebbe possibile alleggerire concretamente le difficoltà di chi ogni giorno affronta percorsi complessi.

Ho voluto dare voce a queste segnalazioni e mi sarei aspettata almeno un riscontro. Sono certa che non si sia trattato di disinteresse o di indifferenza: conosco la solidità e la serietà con cui SITA Sud opera sul territorio. Auspico, quindi, che la direzione possa intervenire al più presto, rispondendo ad un bisogno reale e dando un segnale di attenzione a tante famiglie che ogni giorno affrontano difficoltà che non possono più essere ignorate. Almeno, ci si aspetta una motivazione chiara per l’eventuale mancata soddisfazione della richiesta o, in alternativa, una soluzione diversa che possa andare incontro alle famiglie. Da parte mia resta la piena disponibilità a valutare insieme all’azienda la strada migliore da percorrere.

Maria Teresa Valente