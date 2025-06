[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Una domenica in bicicletta nella natura: ciclopasseggiata da Foggia al Parco Regionale dell’Incoronata

Domenica 8 giugno si terrà una ciclopasseggiata aperta a tutti da Foggia al Parco Regionale dell’Incoronata, organizzata dall’associazione FIAB Cicloamici Foggia, dal Comune di Foggia e dal Parco Regionale dell’Incoronata, grazie all’interessamento del consigliere delegato al Parco, Francesco Strippoli.

L’iniziativa rientra nel calendario delle attività promosse in occasione della Giornata Mondiale della Bicicletta, celebrata il 3 giugno scorso, con l’obiettivo di incentivare l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile, salutare e rispettoso dell’ambiente.

Il ritrovo è previsto alle ore 8.45 davanti alla Villa Comunale, in piazza Cavour a Foggia. La partenza avverrà alle ore 9, con rientro previsto per le 13.15.

Durante il percorso, l’intero tratto cittadino fino al termine di viale Europa si svolgerà lungo la rete di piste ciclabili di Foggia, che oggi si estende per quasi 40 km. Un’occasione utile per far conoscere ai partecipanti questa importante infrastruttura urbana, che consente di raggiungere in modo comodo e sicuro ogni angolo della città situato a sud della linea ferroviaria.

La ciclopasseggiata è anche l’occasione per invitare la cittadinanza a fare un uso sempre più frequente della bicicletta e di altri mezzi ecologici, riducendo la dipendenza dall’auto privata.

Il tragitto extraurbano, di bassa difficoltà e adatto a tutti, proseguirà verso le campagne del Parco Regionale dell’Incoronata, attraversando il bosco e raggiungendo, tramite sentieri immersi nella natura, uno degli angoli più suggestivi del torrente Cervaro.

La partecipazione è gratuita. Si raccomanda di utilizzare biciclette con marce, in perfette condizioni meccaniche, e di portare con sé una camera d’aria di scorta.

Un’opportunità per vivere una domenica all’aria aperta, riscoprendo il territorio in modo attivo e sostenibile.