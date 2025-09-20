[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Un volto per la memoria”: a Manfredonia Luca Telese racconta l’ultima battaglia di Enrico Berlinguer

Sarà Luca Telese, autore e giornalista tra i più apprezzati della scena italiana, ad aprire ufficialmente lunedì 29 settembre 2025 la settimana di eventi “Un volto per la memoria”, dedicata a Enrico Berlinguer.

L’appuntamento è alle 18:30 nel Chiostro di Palazzo San Domenico, per la presentazione del suo libro “Opposizione: l’ultima battaglia di Enrico Berlinguer” (Solferino editore).

Dialogherà con l’autore il giornalista Mario Valentino, in un incontro che vuole essere un momento di riflessione aperta e partecipata con la cittadinanza.

Luca Telese è un giornalista, saggista e conduttore televisivo, noto per il suo stile diretto e la capacità di intrecciare storia, politica e narrazione. Ha scritto per i principali quotidiani nazionali, da la Repubblica a Il Giornale, ed è stato firma di programmi di approfondimento televisivo e radiofonico.

Autore di numerosi saggi e reportage storici, si è distinto per l’attenzione ai temi della sinistra italiana e della storia politica del Novecento.

Nel volume, Telese ricostruisce con rigore e passione l’ultima stagione politica di Enrico Berlinguer, il segretario del PCI che più di ogni altro ha segnato l’immaginario collettivo della sinistra italiana.

Il libro racconta il Berlinguer della questione morale, il leader che denunciava la corruzione, la degenerazione del sistema dei partiti e che cercava un nuovo rapporto tra politica e cittadini.

Attraverso testimonianze, documenti e un racconto avvincente, Telese ci consegna un ritratto umano e politico di un uomo che, fino all’ultimo giorno, lottò per un’idea alta di democrazia e di giustizia sociale.

L’incontro del 29 settembre sarà il primo passo di una settimana interamente dedicata a riflettere sul lascito morale e politico di Berlinguer, in attesa dell’inaugurazione del murale che lo raffigurerà.

Ingresso libero – tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Angelo Riccardi

Presidente – Comitato “Berlinguer tra Noi”