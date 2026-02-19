[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Un successo l’Anfitrione di Emilio Solfrizzi al Teatro di Manfredonia

Ieri sera, al Teatro Lucio Dalla, ho assistito ad “Anfitrione”, interpretato e diretto da Emilio Solfrizzi, nell’ambito della stagione di prosa del Comune di Manfredonia.

È stata una serata di teatro viva e partecipata. Solfrizzi si misura con Plauto senza tradirne l’essenza, restituendo un testo classico sorprendentemente vicino al nostro tempo. Il gioco degli equivoci, dei doppi, dell’inganno e dell’identità – cuore della commedia – procede con ritmo e chiarezza, alternando leggerezza e riflessione.

Alcuni momenti hanno acceso la sala, come la trovata di “AmaZeus” con i suoi pacchi celesti, ironica e ben calibrata, o i richiami alla contemporaneità inseriti con misura, capaci di dialogare con il testo senza snaturarlo.

Accanto a lui, un cast affiatato dà vita a personaggi credibili e dinamici. In più passaggi mi è sembrato di ritrovare l’energia dell’ottimo trio Marchesini–Solenghi–Lopez: una comicità vivace e frizzante, costruita su tempi precisi, che diverte senza scivolare nella banalità. Il pubblico ha seguito con attenzione, tra applausi e risate.

Una proposta di qualità per la nostra stagione di prosa, che conferma quanto il teatro classico, quando interpretato con intelligenza e misura, sappia parlare al presente.

C’è poi un elemento che aggiunge valore: lo spettacolo, dopo Manfredonia, farà tappa in città come Lecce, Torino e perfino Chiasso, in Svizzera. È stata un orgoglio poter accogliere nel nostro cartellone una produzione di così ampio respiro.

Maria Teresa Valente

Assessora al Welfare e Cultura