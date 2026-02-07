Un Posto al Sole, anticipazioni dal 16 al 20 febbraio 2026: Cristina in ospedale e l’addio di Eleanor

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Le puntate di Un Posto al Sole in onda dal 16 al 20 febbraio 2026 si preparano a una settimana intensa, segnata da un evento drammatico che sconvolgerà gli equilibri di Palazzo Palladini: Cristina finisce in ospedale dopo un grave incidente stradale.

Attorno a questo momento ruotano tensioni familiari, addii difficili e nuovi intrecci sentimentali. Come reagirà Roberto Ferri davanti alla sofferenza della figlia? Quale destino attende Eleanor Price? E quali sorprese porterà il Carnevale al Vulcano? Scopriamolo insieme.

Un Posto al Sole: Cristina in ospedale, Roberto Ferri crolla davanti al dolore della figlia

Il fulcro della settimana è il drammatico incidente che coinvolge Cristina e Greta, costringendo i medici di Napoli a intervenire immediatamente per salvarle la vita.

Le due rimarranno vittime di un incidente stradale molto serio, un episodio che metterà in pericolo la loro vita e che richiamerà immediatamente l’attenzione di Roberto e Marina.

La notizia travolge Roberto Ferri, che si ritrova a fare i conti con la paura più grande per un genitore. La sofferenza della ragazza e le sue condizioni critiche mettono in luce tutte le fragilità di Roberto, incapace di accogliere il dolore della figlia e di offrirle il sostegno emotivo di cui avrebbe bisogno.

Una volta arrivato, Roberto scoprirà che Cristina riuscirà a riprendersi. La ragazza dovrà affrontare lo spavento e qualche ferita, ma i medici lo rassicureranno sul fatto che non è in pericolo di vita.

Per Greta, invece, la situazione sarà molto più delicata. Al momento non è chiaro quanto siano gravi le sue condizioni, ma ciò che emerge è che il quadro clinico non sarà affatto semplice. La tensione attorno al suo caso crescerà di ora in ora, lasciando aperta la possibilità che l’incidente abbia conseguenze pesanti.

Eleanor Price lascia Napoli: un addio che sorprende Raffaele in Un Posto al sole

Mentre la vicenda di Cristina tiene tutti con il fiato sospeso, un altro evento importante segna la settimana: Eleanor Price si prepara a lasciare Napoli.

La donna, arrivata con il suo staff per lavoro, ha trovato in Palazzo Palladini un luogo accogliente, tanto da sentirsi parte della comunità. Per questo motivo, il momento della partenza si rivela più difficile del previsto.

Il rapporto con Raffaele Giordano si è fatto sempre più profondo e l’addio porta con sé un gesto inatteso, destinato a lasciare il portiere senza parole.

Nel frattempo, la storia tra Gianluca e Anna prende una direzione sorprendente dopo giorni di sguardi e complicità, aprendo la strada a un possibile nuovo capitolo sentimentale.

Sul fronte comico, Mariella e Salvatore si mettono alla ricerca dell’uomo perfetto da presentare a Bice. I due si impegnano per trovare un candidato all’altezza e organizzano un incontro preliminare per valutarlo, convinti di aver individuato la persona giusta.

Carnevale al Vulcano e nuove tensioni a Palazzo Palladini

In mezzo alle preoccupazioni e agli addii, Samuel decide di portare un po’ di leggerezza organizzando una serata speciale al Vulcano per celebrare l’ultimo giorno di Carnevale.

L’evento diventa un’occasione per riunire amici e vicini, anche se non mancano tensioni e piccoli imprevisti che rischiano di rovinare l’atmosfera festosa.

Intanto, le dinamiche familiari continuano a muoversi su binari complessi. Il dolore di Cristina, la fragilità di Roberto e l’ansia che aleggia su Palazzo Palladini creano un clima emotivo che coinvolge tutti i personaggi.

La settimana si chiude con un intreccio di emozioni forti, tra chi parte, chi soffre e chi prova a ritrovare un po’ di normalità attraverso una festa che, almeno per una sera, prova a riportare il sorriso.