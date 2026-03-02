Un Posto al Sole, anticipazioni 9-13 marzo 2026: un ritorno inatteso sconvolge le gemelle Cirillo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Le puntate di Un Posto al Sole in onda dal 9 al 13 marzo 2026 su Rai 3 promettono una settimana intensa, segnata da scelte difficili, tensioni familiari e sentimenti che tornano a complicare la vita degli abitanti di Palazzo Palladini.

La trentesima stagione continua a intrecciare storie personali e temi sociali, mostrando quanto ogni personaggio sia costretto a fare i conti con il proprio passato e con relazioni sempre più fragili. Cosa succederà tra Roberto e Greta? Quali conseguenze avrà la passione tra Alberto e Anna? E come reagirà Manuela all’arrivo di una persona inattesa? Scopriamolo insieme.

Un Posto al Sole: Gianluca sempre più vicino ad Anna, mentre Alberto affronta il peso delle sue scelte

La settimana si apre con Gianluca, sempre più coinvolto da Anna, ignaro del turbamento che la ragazza sta vivendo. La loro vicinanza cresce, ma la situazione si complica quando Alberto deve fare i conti con la forte attrazione che prova per lei. Tra i due accade ciò che era ormai inevitabile e Alberto, travolto dal senso di colpa, vive un profondo tormento.

Parallelamente, Diego prova a tirarsi indietro rispetto alla proposta di trasferirsi temporaneamente dal padre, ma Raffaele insiste nel volerlo accogliere, senza rendersi conto del disagio che Ornella sta attraversando. La donna vive un momento di insoddisfazione personale che rischia di incrinare gli equilibri familiari.

Sul fronte comico, Mariella continua a flirtare sull’app di incontri per dare una lezione a Massaro, ma Cerruti inizia a sospettare che la situazione le stia sfuggendo di mano.

Un Posto al Sole: Roberto e Greta allo scontro mentre Anna nasconde un segreto

Roberto accoglie con sollievo il ritorno a casa di Greta, finalmente dimessa dall’ospedale. La serenità dura poco: una richiesta inaspettata della donna rimette tutto in discussione e riapre vecchie ferite.

La richiesta di Greta manda in crisi sia Roberto sia Cristina, che si sente sempre più divisa tra i genitori. Nonostante il tentativo di mediazione di Marina, la situazione precipita e porta a uno scontro aperto.

Intanto, Alberto prova a confidarsi con Luca, ma non trova il coraggio di affrontare davvero ciò che è accaduto con Anna. Il suo disagio cresce, soprattutto perché teme che Gianluca possa scoprire la verità.

Anna, dal canto suo, sembra nascondere qualcosa. Il suo comportamento alimenta dubbi e sospetti, lasciando intuire che la storia con Alberto potrebbe avere conseguenze più profonde del previsto.

Nel frattempo, Diego, Ida e Joseph si trasferiscono a casa Bruni. Raffaele cerca di infondere speranza al figlio, convinto che il rapporto con Ida possa trovare un nuovo equilibrio.

Eduardo in crisi, Manuela agitata e un ritorno inatteso sconvolge le gemelle Cirillo

Eduardo, che vive un momento di sconforto. Nonostante i suoi sforzi per cambiare vita, molti abitanti del quartiere continuano a vederlo come un criminale. La frustrazione lo porta a scontrarsi anche con Giulia, che prova a farlo ragionare senza successo.

La distanza tra Roberto e Cristina aumenta, mentre Marina tenta di costruire un dialogo con la ragazza. Intanto Ornella affronta il test di spagnolo e conosce i suoi nuovi compagni di corso, un’esperienza che potrebbe aiutarla a ritrovare un po’ di serenità.

Manuela è sempre più agitata per i preparativi del matrimonio e un ritorno inatteso sembra pronto a sconvolgere la vita delle gemelle Cirillo.

Nel frattempo, Marina chiede l’aiuto di Filippo e Serena per sostenere Cristina, ancora scossa dagli scontri familiari.

Giulia, dispiaciuta per quanto accaduto con Eduardo, prova a spiegare le sue ragioni a Clara e Rosa, mentre Eduardo rischia di lasciarsi tentare da una strada pericolosa.