Un Posto al Sole, anticipazioni 20‑24 aprile 2026: Serena sconvolta, nuovi guai per Eduardo

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Le puntate di Un posto al sole in onda dal 20 al 24 aprile 2026 si preannunciano tra le più intense della stagione. La settimana sarà dominata da rivelazioni che cambiano tutto, tensioni che esplodono quando meno te lo aspetti e scelte che rischiano di trascinare i personaggi in direzioni imprevedibili.

Al centro della scena ci sarà Serena, tormentata da ricordi che riaffiorano e da una verità su Maurizio destinata a sconvolgere gli equilibri familiari.

Parallelamente, Ferri dovrà affrontare un avversario sempre più invadente, mentre Eduardo si ritroverà davanti a una tentazione che potrebbe riportarlo su una strada pericolosa.

Ma cosa scoprirà Serena su Maurizio? Perché Ferri e Mori sono di nuovo ai ferri corti? E quale decisione rischia di cambiare il destino di Eduardo?

Ferri contro Mori: rivalità, tensioni e un conflitto ad Un Posto al Sole

Roberto Ferri si trova ancora una volta a fronteggiare Stefano Mori, la cui presenza diventa sempre più ingombrante.

Mori non si limita a interferire negli affari professionali di Ferri, ma arriva a toccare anche la sua sfera privata, alimentando un conflitto che sembra destinato a esplodere.

Il tentativo di Ferri di arginare l’avversario si rivela più difficile del previsto. Le loro dinamiche diventano sempre più tese, e a farne le spese sarà Michele, coinvolto suo malgrado in una rivalità che non lo riguarda direttamente ma che finisce per travolgerlo.

Nel frattempo, Cristina e Greta cercano di guardare avanti, prendendo decisioni importanti per il loro futuro. Il loro percorso rappresenta un contrappunto emotivo alla tensione crescente tra Ferri e Mori, mostrando come, anche nei momenti più difficili, ci sia spazio per la crescita personale e la ricerca di stabilità.

Un Posto al Sole: Serena e la verità su Maurizio

La settimana continua con Serena profondamente turbata. La donna inizia a fare sogni inquietanti, immagini confuse che sembrano provenire da un passato che aveva cercato di archiviare.

Questi frammenti, inizialmente privi di senso, diventano sempre più nitidi, fino a spingerla a interrogarsi su ciò che credeva di sapere su Maurizio, figura centrale nella sua vita e in quella delle gemelle.

La verità che emerge non è semplice da accettare. Serena si ritrova davanti a un segreto rimasto nascosto per anni, un dettaglio che potrebbe riscrivere completamente la storia della sua famiglia.

Il peso di questa rivelazione la costringe a guardare dentro se stessa, a fare i conti con emozioni contrastanti e con la paura che il passato possa ancora influenzare il presente.

La storyline promette di coinvolgere anche altri personaggi legati alla sua vicenda, creando un intreccio emotivo che si espanderà nelle prossime settimane. Serena dovrà decidere se affrontare la verità o se proteggerne una parte per evitare nuove ferite.

Eduardo tentato dal passato, Manuela contro la gemella e nuovi guai per Mariella e Guido

La settimana porta con sé anche un’altra storyline carica di tensione: quella che riguarda Eduardo. Dopo aver risolto alcuni problemi elettrici a Palazzo Palladini, Angelo ed Eduardo offrono a Rosa una speranza concreta per il futuro del fratello.

Tuttavia, la serenità dura poco. Rino, Angelo e Stella iniziano a pensare a un nuovo colpo, proprio in un luogo familiare, e la tentazione di coinvolgere Eduardo torna a farsi sentire.

Il rischio di una ricaduta è reale. Eduardo si trova davanti a un bivio: scegliere la stabilità o lasciarsi trascinare ancora una volta in un mondo che aveva promesso di lasciarsi alle spalle.

Parallelamente, Manuela decide di proseguire nella conoscenza del padre, nonostante l’opposizione della gemella. Questa scelta apre un nuovo fronte di tensione tra le due, riportando a galla ferite mai del tutto rimarginate.

Non mancano momenti più leggeri, anche se tutt’altro che semplici, con Mariella e Guido alle prese con l’ennesimo caos generato da Bice. I due cercano di far collaborare Sergio e Bice nella gestione del figlio, ma l’impresa si rivela quasi impossibile, regalando al pubblico una parentesi ironica in mezzo ai drammi della settimana.