Un Posto al sole a Palazzo Palladini c’è solo tanta disperazione

Le anticipazioni di Un Posto al Sole rivelano prossime puntate enormi colpi di scena a Palazzo Palladini. La fiction è ricca di: intrighi, relazioni, amicizie, i legami. I protagonisti aggiungono simpatia e solarità e rendono la soap italiana simile a una famiglia. Ecco il motivo per cui molti sono pochi i fan che non seguono gli episodi trasmessi ogni sera, dal lunedì al venerdì.

Che accadrà a Gianluca in un posto al sole?

Le prossime puntate sono ricche di colpi di scena. Ecco le anticipazioni degli episodi futuri che mostreranno Damiano che chiedere a Grillo di lasciare in pace Eduardo. Egli così pottrà riprendere in mano la propria vita.

Rosa e Pino stanno vivendo crisi profonde, Gianluca affronterà un problema con l’alcol. Diego chiederà a Nunzio di trovare un lavoro al Vulcano, per dare aiuto al giovane. Il ragazzo potrà sentiremeno la mancanza di Silvia. Nello stesso tempo Guido riceverà una visita che potrebbe allontanarlo nuovamente da Mariella.

Nelle prossime puntate la crisi fra Rosa e Pino si accentuerà

Un’altra crisi costringerà Rosa e Pino a lasciarsi. Alberto non vorrà che Gianluca abbia un nuovo lavoro. Clara chiederà a Niko e Giulia come aiutare Eduardo. Rosa e Damiano che si avvicineranno molto e si preoccuperanno per lui. Intanto Mariella e Guido allontaneranno Alfredo dalle prepotenze di Cotugno.

Roberto, dopo l’aggressione da parte di Rosario, inizierà a pensare a difendersi da solo. Marina, si impegnerà penserà per liberare i Cantieri da Gennaro Gagliotti. Mariella scoprirà Guido con Claudia e non la prenderà bene. L’uomo vorrà recuperare la fiducia nella donna.

Castrese, rimarrà sempre più solo, proverà rancore verso Gennaro. Rossella capirà che tra lei e Riccardo potrà esserci solo amicizia. Tutti colpi di scena che renderanno avvincente Un Posto al Sole.