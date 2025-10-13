[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Un nuovo spazio per la Vieste che cresce nel segno della legalità e della sostenibilità

“Con grande soddisfazione – dichiara l’assessora ai Lavori Pubblici Mariella Pecorelli – comunico che il Comune di Vieste ha ottenuto un importante finanziamento per la riqualificazione dell’area relitta tra il Lungomare Europa e Via dell’Antico Porto Aviane, in prossimità del Terminal Bus del Piazzale Europa, dove in passato erano state realizzate opere abusive successivamente abbattute. Un’area alle porte della città che per anni è rimasta simbolo di incuria e degrado, e che oggi, grazie al lavoro di programmazione dell’Amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Nobiletti, torna finalmente a disposizione della comunità.”

Il progetto, denominato “Service Area Europa”, prevede un investimento complessivo di 303.872,39 euro, di cui 125.000 euro finanziati dalla Regione Puglia attraverso il FUNT – Fondo Unico Nazionale per il Turismo, e la restante quota cofinanziata dal Comune di Vieste.

“L’obiettivo – prosegue l’assessora Pecorelli – è trasformare un’area urbana oggetto di demolizione per abusivismo edilizio in una nuova area di servizio e accoglienza, a supporto della mobilità sostenibile e dei percorsi naturalistici che attraversano il nostro territorio. Gli spazi recuperati alla legalità devono tornare ad essere luoghi di vita, incontro e utilità collettiva.”