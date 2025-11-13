[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Un mese di eventi per il Parco Nazionale del Gargano

30 anni di impegno, passione, amore per il territorio, tutela e promozione ambientale.

Il trentennale dell’istituzione del Parco Nazionale del Gargano sarà celebrato con un mese di eventi, manifestazioni, incontri, dibattiti, escursioni e visite guidate. Un mese di iniziative aperte a cittadini, associazioni, istituzioni, ordini professionali, all’insegna della partecipazione e dell’inclusione.

Il fitto calendario di appuntamenti è stato presentato oggi dal Commissario Straordinario, Raffaele Di Mauro, e dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin.

In una affollatissima Sala della Ruota a Palazzo Dogana il Commissario ed il Ministro hanno raccontato il senso di una celebrazione che nasce dalla consapevolezza dell’importanza del risultato raggiunto nel 1995 e dalla volontà di guardare con sempre maggiore impegno al futuro.

Il trentennale dell’istituzione dell’Ente Parco, dunque, inteso come la tappa di un cammino che viene da lontano e non si ferma.

Perché l’ambiente è storia, identità, cultura, sviluppo, turismo, occupazione, opportunità.