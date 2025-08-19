Eventi ManfredoniaManfredonia

Un impegno che non si ferma: l’azione sociale del Rotary Club di Manfredonia ed i nuovi traguardi

19 Agosto 2025
La calura di questi mesi estivi non ha limitato la volontà dei rotariani sipontini di agire

per la società.

Diversi gli eventi che stanno caratterizzando questa nostra estate.

Il 27 giugno, a chiusura dell’anno rotariano 2024/2025, come da tradizione introdotta

dal Past President Dott. Lorenzo Mantuano, c’è stata la donazione al Centro Caritas

Diocesano tenuta dall’ Associazione di Solidarietà “San Lorenzo Maiorano”.

La già Presidente Avv. Patrizia Piemontese

ispirandosi all’ulivo, emblema di pace,

legalità, giustizia, che aveva trovato posto

nel giardino del Castello della città di Susa a

suggello del gemellaggio micaelico tra i due

club “Sulla via dell’Angelo”, ha inteso fare

dono, con il Rotary Club Manfredonia, di

un centinaio di bottiglie di olio ai bisognosi

sipontini.

Per questo evento partner speciale è stata la rinomata Azienda “Olearia Clemente”.

L’ accoglienza e la disponibilità dei

proprietari, cui vanno nuovamente i

ringraziamenti dell’intero Rotary Club, è

stata mirabile.

La “genuinità” del service ha ricevuto un

grande plauso tale da sperare che possa

continuare, auspicabilmente in forma

potenziata, anche in futuro.Il 2 luglio il Rotary Club Manfredonia ha, avuto l’onore di ammettere tra le sue fila

come Socio il noto architetto Antonello d’ Ardes.

Professionista di lungo corso, esperto di tutela dei beni culturali, ha curato la

sistemazione di diverse aree archeologiche e firmato

interventi di valorizzazione storica e allestimenti d’

eccellenza.

Ricordiamo, tra le tante, il restauro della Cattedrale di

San Lorenzo, del Castello di Giffoni Vallepiana (SA)

e di quello di Serracapriola, per la sua poderosità

tuttora in corso, o l’allestimento del Museo Diocesano

di Manfredonia e della mostra “Pagine di pietra” delle

nostre Stele Daunie a Roma, presso la “Sala della

Regina” della Camera dei Deputati.

L’ architetto D’ Ardes ha già collaborato

precedentemente con il Rotary Club mettendo a disposizione la sua competenza anche

in materia di storia dell’arte, accompagnando rotariani italiani e stranieri, entusiasti

della città, giunti nelle nostre terre sempre in occasione del gemellaggio micaelico.

Con sua moglie, la professoressa Rossella Angelillis, attivissima nella scuola superiore

e nell’ organizzazione di pregevoli eventi per i nostri giovani, daranno di certo un

prezioso contributo all’ azione del Club ed al progresso culturale e sociale della nostra

bella città.

A riprova del buon operato dei membri del

Rotary, il 2 luglio ha visto anche l’assegnazione, tra le

varie menzioni d’ onore e di merito di soci e signore

che hanno agito per il miglioramento della nostra

società collaborando con il club, di una doppia Paul

Harris Fellow, prestigioso riconoscimento rotariano,

all’ infaticabile segretario di Club dott. Pasquale

Frattaruolo, da 25 anni, ormai, al servizio del Rotary.

A quella del Club di Manfredonia si è aggiunta infatti

un’altra onorificenza appuntatagli dall’imprenditoreOscar Bellone, Past President del Club di Susa e Val Susa, per l’organizzazione del

gemellaggio “Sulla via dell’Angelo”. Un gesto raro che onora tutto il nostro Club.

Ed in questa storica giornata si è svolto anche il “Passaggio del Martelletto” che

segna la fine dell’anno rotariano ed il conferimento dell’incarico al nuovo Presidente

2025/2026 l’ing. Raffaele Fatone.

Giovane professionista sipontino al suo secondo mandato come Presidente, impegnato

anche come docente nelle scuole superiori. Nel suo discorso programmatico ha

focalizzato l’azione dell’anno, in continuità con quelli precedenti, sui temi

dell’attenzione alla società ed all’ambiente, alla legalità, ai giovani per “fare la nostra

parte per una Manfredonia più giusta, sicura e sostenibile” coniando il motto “Insieme

per il territorio”.

Sicuramente farà grandi cose.

E difatti i propositi sono stati prontamente tradotti in azione con l’organizzazione di

diversi eventi e services che avranno luogo nel mese di settembre.

Da subito è in preparazione un evento a carattere sociale e culturale, in occasione delle

celebrazioni della Festa Patronale in onore della Santissima Maria di Siponto.

A seguire la continuazione del service “Giocando…con i colori dell’amore”, uno dei tre

services del precedente anno a favore degli ospiti del centro di accoglienza di Borgo

Mezzanone: si è voluto riorganizzare alcune strutture per consentire ai ragazzi del

Borgo, di usufruire del centro ricreativo parrocchiale in maniera partecipata con giochi

istruttivi e per l’inclusione.

Ancora un esempio di come, nello spirito rotariano, l’afflato verso il bene ed il

prossimo non conosce vacanza!

