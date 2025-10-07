[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Un gesto di cuore: la Gradinata Est alla Casa Famiglia Speranza.

MANFREDONIA – Nel tardo pomeriggio di oggi una delegazione della Gradinata Est ha fatto visita alla Casa Famiglia Speranza per consegnare un contributo economico, frutto del ricavato della manifestazione “Gradinata Est in Fest” svoltasi lo scorso luglio. Un incontro semplice ma carico di significato, che ancora una volta testimonia l’impegno costante del gruppo nel sostenere iniziative di carattere sociale e solidale sul territorio.



La Gradinata Est, da sempre punto di riferimento di passione sportiva e appartenenza, dimostra anche fuori dallo stadio il proprio buon cuore, trasformando l’entusiasmo sugli spalti in gesti concreti di vicinanza verso i più bisognosi. Vedere gli occhi felici dei piccoli ospiti della Casa Famiglia e delle educatrici è stata la cosa più bella: momenti di pura emozione che hanno riempito i nostri cuori di gioia e orgoglio.