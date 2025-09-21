[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Un fiume di gente a Vieste per Borgo in Bianco

Ieri un fiume di persone ha riempito il centro storico per brindare insieme alla prima edizione di Borgo in Bianco.

Sorrisi ed emozioni hanno reso i vicoli una splendida cornice di convivialità.

Grazie all’Amministrazione Comunale, alle cantine, ai ristoratori, agli artisti, a tutti coloro che hanno contribuito con passione e soprattutto a chi ha partecipato rendendo speciale questa serata.

Vieste ha brillato ancora una volta di bellezza e accoglienza.

GRAZIE