Vieste
Un fiume di gente a Vieste per Borgo in Bianco
Ieri un fiume di persone ha riempito il centro storico per brindare insieme alla prima edizione di Borgo in Bianco.
Sorrisi ed emozioni hanno reso i vicoli una splendida cornice di convivialità.
Grazie all’Amministrazione Comunale, alle cantine, ai ristoratori, agli artisti, a tutti coloro che hanno contribuito con passione e soprattutto a chi ha partecipato rendendo speciale questa serata.
Vieste ha brillato ancora una volta di bellezza e accoglienza.
GRAZIE