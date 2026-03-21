Un affascinante video per riscoprire oggi il barocco a Manfredonia

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Un video che accompagna, racconta e approfondisce un passaggio importante per la conoscenza della nostra città: la Manfredonia barocca.

Realizzato nell’ambito della mostra Sulle orme di Caravaggio, questo lavoro restituisce uno sguardo chiaro e accessibile su un periodo storico e artistico che per troppo tempo è rimasto ai margini del racconto, ma che oggi torna ad essere studiato, valorizzato e condiviso, rendendo Manfredonia protagonista del Barocco in ambito nazionale ed europeo.

Un ringraziamento va al professor Gianpasquale Greco per l’idea e la direzione scientifica, ad Antonello D’Ardes per l’organizzazione, a Francesco Di Palo per il progetto scientifico e a Piercosimo Zino per la realizzazione, le riprese e il montaggio del video. Grazie anche a Maria Pia Giordani per la voce fuori campo, che accompagna con equilibrio e chiarezza il racconto.

Un lavoro che diviene uno strumento prezioso per conoscere e riconoscere la bellezza artistica, storica e culturale di Manfredonia.

Maria Teresa Valente

Assessora al Welfare e Cultura