Ultim'ora Vieste, ritrovata in mare senza vita Grazia Latino: era scomparsa questa mattina

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Si era allontanata questa mattina dalla propria abitazione a Vieste senza spiegazioni, non facendo più ritorno: Grazia Latino, 58 anni, è stata ritrovata senza vita in mare. L’ipotesi più accreditata è quella del suicidio.

La donna aveva da tempo problemi legati alla depressione e, in aggiunta, il suo corpo non presenta segni di violenza, motivi per i quali è facile pensare che abbia compiuto il gesto estremo.

Il cadavere è stato rinvenuto nei pressi della “Ripa” da parte della Guardia Costiera, che si sta occupando delle indagini approfondite assieme ai Carabinieri della Tenenza di Vieste.