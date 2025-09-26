Ultim'ora Molfetta, rapina a mano armata: due feriti tra cui il malvivente. IL VIDEO

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Grande spavento questa mattina intorno alle 10:30 a Molfetta, dove un uomo ha compiuto una rapina a mano armata ai danni di uno dei negozi del centro commerciale “Gran Shopping” che si trova alla periferia della città.

Dopo essere uscito dal centro commerciale con grandi quantità di gioielli, l’uomo ha cominciato ad inveire contro la folla sparando dei colpi a vuoto col suo kalashnikov fino all’intervento di un esponente delle forze dell’ordine fuori servizio.

Nella colluttazione, il malvivente ha sparato dei colpi addosso al vigilante e viceversa, di conseguenza entrambi sono rimasti feriti: il bandito è stato successivamente catturato grazie all’arrivo delle forze dell’ordine e del servizio di sicurezza interno del centro commerciale.