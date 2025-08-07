Attualità ManfredoniaCronaca Manfredonia
Ultim'ora Manfredonia, incidente nei pressi di Castriotta Auto
Intervento imminente di due ambulanze, assente per ora il carro attrezzi.
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Non ancora chiare le dinamiche dell’incidente, ma a giudicare dalle immagini sembrerebbe essere coinvolto un solo veicolo: una Volkswagen Golf, quasi completamente distrutta.
Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118 con due ambulanze per accertarsi delle condizioni delle vittime.