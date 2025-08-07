Attualità ManfredoniaCronaca Manfredonia

Ultim'ora Manfredonia, incidente nei pressi di Castriotta Auto

Intervento imminente di due ambulanze, assente per ora il carro attrezzi.

Nunzio Alvaro7 Agosto 2025
Non ancora chiare le dinamiche dell’incidente, ma a giudicare dalle immagini sembrerebbe essere coinvolto un solo veicolo: una Volkswagen Golf, quasi completamente distrutta.

Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118 con due ambulanze per accertarsi delle condizioni delle vittime.

