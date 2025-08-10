Attualità ManfredoniaCronaca Manfredonia
Ultim'ora Manfredonia, incidente all'incrocio tra Via Arcivescovado e Via Antiche Mura
Tremendo impatto che ha visto coinvolte una Peugeot 208 nera e una Opel Astra bianca.
Incidente verso le ore 16:15 nei pressi dell’incrocio di Via Arcivescovado e Via Antiche Mura. Coinvolte una Peugeot 208 e una Opel Astra: sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri e un’ambulanza.
Fortunatamente, solo lievi contusioni per una donna e nessun ferito grave coinvolto, nonostante a bordo della vettura bianca ci fossero due bambini.
Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell’incidente e le responsabilità che hanno portato all’impatto.