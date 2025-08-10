Ultim'ora Manfredonia, incidente all'incrocio tra Via Arcivescovado e Via Antiche Mura

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Incidente verso le ore 16:15 nei pressi dell’incrocio di Via Arcivescovado e Via Antiche Mura. Coinvolte una Peugeot 208 e una Opel Astra: sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri e un’ambulanza.

Fortunatamente, solo lievi contusioni per una donna e nessun ferito grave coinvolto, nonostante a bordo della vettura bianca ci fossero due bambini.

Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell’incidente e le responsabilità che hanno portato all’impatto.