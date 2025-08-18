Attualità ManfredoniaManfredonia
Ultim'ora Manfredonia, bloccati tutti i passaggi a livello: macchine imbottigliate nel traffico
Ulteriore episodio di disagio a Manfredonia: le barriere di tutti i passaggi a livello non si alzano e bloccano le strade da circa un'ora.
Secondo le testimonianze, sarebbero bloccati i passaggi a livello di Siponto, della stazione di Manfredonia e della strada verso Zapponeta.
Momentaneamente, quindi, grandi file di veicoli sono imbottigliate nel traffico aspettando che il problema venga risolto.