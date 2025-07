[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ultim’ora: divieto di balneazione a Siponto!

📍Il Comune di Manfredonia informa la cittadinanza che, a seguito dei campionamenti effettuati da ARPA Puglia, è stato disposto con ordinanza sindacale il divieto temporaneo di balneazione nel tratto di mare compreso tra il Porto Turistico “Marina del Gargano” e il “Foce Fiume Candelaro”.

Il provvedimento, adottato in via precauzionale per la tutela della salute pubblica, si basa su rilevazioni che hanno evidenziato valori non conformi agli standard previsti. La decisione è stata assunta nel rispetto delle normative in vigore e con l’obiettivo di garantire la sicurezza di residenti e turisti.

La situazione sanitaria è sotto controllo e le autorità competenti stanno monitorando costantemente lo stato delle acque. Il Comune ha già chiesto ad ARPA Puglia di proseguire con il monitoraggio delle acque in modo tempestivo e frequente, affinché sia possibile rilevare eventuali miglioramenti e poter ripristinare al più presto le condizioni di balneabilità e favorire il più rapido ritorno alla normalità.

Sono in corso tutti gli accertamenti necessari per verificare le cause e le responsabilità in merito alla recente rottura del tronco fognario avvenuta in Via Di Vittorio. Questo evento ha avuto un ruolo significativo nel determinare la situazione attuale, stiamo monitorando con attenzione ogni aspetto e, qualora necessario, adotteremo i provvedimenti opportuni.

Sarà nostro impegno tenere informata la cittadinanza sull’evoluzione della situazione.