Ultim'ora Andria, terribile incidente sulla tangenziale: muore centauro di 48 anni
Non ce l'ha fatta Matteo Cannone, l'uomo a bordo di una moto che questa mattina si è scontrata con un trattore sulla tangenziale di Andria; troppo gravi le ferite riportate.
Tragedia avvenuta questa mattina sulla tangenziale di Andria, dove una moto di grossa cilindrata si è scontrata con un trattore.
Il sinistro è avvenuto intorno alle 8:30 di Lunedì 27 Ottobre, e nel violento impatto ha perso la vita Matteo Cannone, un uomo di 48 anni.
Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 che l’hanno trasportato all’ospedale Bonomo, dove l’uomo è morto poche ore fa a causa di un’emorragia interna.
Illeso, invece, il conducente del trattore; sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia Locale per ricostruire la dinamica del sinistro e ripristinare la viabilità.