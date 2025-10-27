Ultim'ora Andria, terribile incidente sulla tangenziale: muore centauro di 48 anni

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tragedia avvenuta questa mattina sulla tangenziale di Andria, dove una moto di grossa cilindrata si è scontrata con un trattore.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 8:30 di Lunedì 27 Ottobre, e nel violento impatto ha perso la vita Matteo Cannone, un uomo di 48 anni.

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 che l’hanno trasportato all’ospedale Bonomo, dove l’uomo è morto poche ore fa a causa di un’emorragia interna.

Illeso, invece, il conducente del trattore; sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia Locale per ricostruire la dinamica del sinistro e ripristinare la viabilità.