Ultim'ora Andria, auto in corsa travolge bicicletta: muore un rider di 18 anni

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Drammatico incidente avvenuto nella tarda serata di Venerdì 19 Settembre ad Andria, dove un rider 18enne è morto travolto da un’auto mentre consegnava cibo da asporto durante un turno di lavoro. Nicola Casucci era infatti a bordo della sua bicicletta quando è stato violentemente sbalzato sull’asfalto dal veicolo in corsa.

L’incidente è avvenuto in Viale Virgilio, all’angolo tra via Ospedaletto e viale Orazio, nel pieno centro di Andria.

Il conducente dell’auto, un 28enne, si è subito fermato per prestare soccorso ma l’impatto violentissimo non ha lasciato scampo al giovane andriese che, nonostante gli immediati soccorsi e le manovre rianimatorie, è deceduto durante la corsa in ospedale.

Sia la bici che l’auto sono state sequestrate, mentre le indagini proseguono sull’uomo alla guida del veicolo nonostante sia risultato negativo ai test sull’assunzione di droga e alcol.