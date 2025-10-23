Attualità Puglia
Ulteriore riduzione di pressione di Acquedotto Pugliese
Le scarse piogge stanno mettendo a dura prova le nostre risorse idriche
Per questo motivo, Acquedotto Pugliese è costretto ad applicare ulteriori riduzioni di pressione sull’acqua distribuita.
FAI LA TUA PARTE!
Riduci i consumi, evita gli sprechi e usa l’acqua con responsabilità.
Insieme possiamo affrontare questa emergenza