Ulteriore riduzione di pressione di Acquedotto Pugliese

Redazione23 Ottobre 2025
Le scarse piogge stanno mettendo a dura prova le nostre risorse idriche 💧

Per questo motivo, Acquedotto Pugliese è costretto ad applicare ulteriori riduzioni di pressione sull’acqua distribuita.

FAI LA TUA PARTE!

Riduci i consumi, evita gli sprechi e usa l’acqua con responsabilità.

Insieme possiamo affrontare questa emergenza

