Uisp, Nancy Zorretti e Orazio Falcone nel consiglio nazionale

TIVOLI- Si è concluso nei migliori dei modi il XX Congresso UISP Nazionale, che ha visto riconfermare alla presidenza Tiziano Pesce, uomo competente e di grande umanità.

In quella che è la giornata di chiusura non possiamo non riconoscere il grande lavoro fatto a livello dirigenziale e territoriale che ha portato all’elezione di tutto uno staff di dirigenti a livello nazionale.

Le tracce del prossimo futuro saranno tracciate grazie anche alla presenza di due dirigenti del Comitato Territoriale Foggia Manfredonia nel consiglio nazionale, la presidente Nancy Zorretti e il vicepresidente Orazio Falcone.

Faranno tesoro di questa possibilità e daranno voce al Sud e alla Puglia in particolare, in un visione di idee e di progettazione condivisa e trasparente così come citato dal presidente regionale Antonio Adamo nel suo intervento al congresso nazionale.

Nel discorso della presidente Nancy Zorretti, chiaro è il riferimento all’abbattimento di ogni forma di discriminazione nei confronti delle minoranze e alla necessità di dare spazio ai giovani.

Solo loro possono creare un clima costruttivo in cui le generazioni debbano confrontarsi e gli adulti segnare il passo per dargli spazio di realizzazione e di autodeterminazione.

Dobbiamo metterci al loro fianco, indicando il percorso senza ostacolare le loro idee, aspirazioni e interessi.

Mentre le università italiane formano le menti, la UISP, invece, insegna a saper fare, ecco perché è importante questo connubio.

In questa ottica di professionalizzazione il volontario cerca nuovi significati, per dare dignità agli operatori di ogni settore sportivo, grazie anche alle riforme del Terzo Settore.

Una particolare attenzione alle pari opportunità alla base del rispetto della dignità umana.

Nessuno può sostituirsi all’altro nelle sue decisioni e tantomeno può usare la forza per influenzarlo.

Ogni donna deve poter fare le proprie scelte e avere voce in capitolo sui tavoli nazionali e internazionali ad ogni livello.