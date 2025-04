[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

UISP “CITTÀ IN DANZA” MANFREDONIA: ECCO I GIUDICI DELLA DANZA SPORTIVA

La manifestazione si terrà al Teatro Lucio Dalla di Manfredonia il prossimo sabato 26 aprile 2025



Sabato 26 aprile 2025, il Teatro Lucio Dalla di Manfredonia si trasformerà in un palcoscenico d’eccezione per la danza sportiva, ospitando la terza edizione del concorso “Città in Danza”, rassegna nazionale delle scuole di danza promossa dalla UISP – Comitato Territoriale Foggia-Manfredonia.

Tra le sezioni protagoniste dell’evento, spicca la Danza Sportiva, con una giuria altamente specializzata composta da professionisti riconosciuti a livello nazionale e internazionale:

Giuseppe Rago – esperto in danze standard e latino americane;

Michela Bove – professionista nel settore delle danze standard e latino americane;

Luigi Battaglia – specialista in danze latino americane.

Ricordiamo che il prossimo lunedì 14 aprile scadrà il termine per le iscrizioni al concorso “Città in Danza”.

Numerose e di rilievo, inoltre, le borse di studio in palio per i partecipanti!

La manifestazione è un’opportunità importante per giovani danzatori e scuole provenienti da tutta Italia, che avranno la possibilità di mettersi in gioco in un contesto formativo, competitivo e stimolante, dove l’arte del movimento incontra lo spirito sportivo.

Nei prossimi giorni seguiranno ulteriori informazioni su altri dettagli della manifestazione. Restate sintonizzati!

Per ulteriori informazioni -> Carmela D’apolito, Responsabile struttura territoriale d’attività Danza 339.7365320, email: foggiamanfredonia@uisp.it

UISP – Dove lo sport incontra l’arte