UISP: AL PALASCALORIA DI MANFREDONIA IL 2° TROFEO DEL GARGANO DI GINNASTICA ARTISTICA



Una giornata all’insegna dello sport, della grazia e della partecipazione. Domenica 8 giugno 2025, a partire dalle ore 09.00, il PalaScaloria di Manfredonia ospiterà il II Trofeo del Gargano di Ginnastica Artistica, manifestazione organizzata dal Comitato UISP Foggia-Manfredonia – settore Ginnastiche.

L’evento, aperto a tutte le ASD del territorio, vedrà come protagonisti giovani ginnaste e ginnasti che si alterneranno in pedana in una festa dello sport che unisce impegno tecnico, passione e spirito di squadra.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di promozione dello sport per tutti che la UISP porta avanti ogni giorno con costanza e attenzione ai valori educativi e inclusivi della pratica sportiva.

Ad arricchire la giornata, l’animazione curata da Smile Therapy Cavalieri di Malta ODV, che porterà colore e coinvolgimento per atleti, famiglie e pubblico.

L’ingresso è libero e gratuito