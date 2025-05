[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ugento-Manfredonia, 80 biglietti a disposizione per i tifosi sipontini

In vista della gara playout di domenica 11 maggio, in programma alle ore 16:00 allo stadio comunale di Ugento, comunichiamo che – in seguito alla riunione del tavolo tecnico con le autorità competenti – sono stati messi a disposizione 80 biglietti per il settore ospiti riservato ai tifosi del Manfredonia Calcio.

Prezzo unico: €10 + diritti di prevendita.

Attenzione: il botteghino ospiti dello stadio resterà chiuso.

L’accesso sarà consentito solamente ai tifosi già muniti di biglietto acquistato online.