[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

UFFICIALMENTE PERSI I 114 MILIONI DEL PNRR per i ghetti della Capitanata. USB denuncia la

colpevole inerzia delle istituzioni

Foggia, 13 ottobre 2025 – L’Unione Sindacale di Base è costretta a denunciare una delle pagine più

nere della gestione dei fondi pubblici in Italia: i 114 milioni di euro del PNRR (Missione 5, Investimento

2.2), destinati al superamento dei ghetti in Capitanata (Foggia), sono stati formalmente persi. La

conferma è arrivata a seguito dell’incontro con il Prefetto dello scorso 1° ottobre a Foggia, dove è stata

sancita l’impossibilità definitiva di rispettare le scadenze europee per la realizzazione degli interventi

accompagnata da un vago impegno per reperire dei fondi alternativi e una speranza altrettanto vaga di

una possibile proroga da parte della commissione europea. L’ennesima beffa per migliaia di lavoratori

costretti a vivere in condizioni di estremo disagio negli insediamenti informali di Capitanata, come già

denunciato in passato dall’Unione Sindacale di Base nel corso degli ultimi anni. La perdita di queste

risorse non è un incidente burocratico, ma il risultato di una colpevole inerzia e di un fallimento politico

e amministrativo che ha calpestato la dignità umana e l’opportunità di riscatto del territorio.

Nelle ultime ore si è registrato un reiterato tentativo di ampliamento dell’insediamento informale a

ridosso della Foresteria regionale per i lavoratori agricoli stagionali in località Torretta Antonacci.

Si segnala che tali attività — consistenti nell’arrivo di nuove roulotte, nel posizionamento di paletti e

nell’avvio di opere edilizie con mattoni di tufo — avvengono in modo del tutto informale e incontrollato

da parte degli abitanti delle baracche in vista dell’arrivo della stagione invernale. I delegati sindacali

dell’USB hanno cercato di farli desistere nel proseguimento dei lavori, ma la situazione continua a

evolversi rapidamente senza nessun controllo e senza nessun intervento in atto.



L’USB ribadisce con forza la necessità che il Governo e la Regione stanzino fondi nazionali e/o regionali

sostitutivi con vincoli di spesa realistici per finanziare progetti di edilizia sociale stabile e integrata,

come il villaggio Eco-Sostenibile a Torretta Antonacci, una proposta progettuale di urbanistica

partecipata da tempo avanzata dagli stessi abitanti di Torretta. Inoltre, il superamento dei ghetti deve

includere una soluzione di regolarizzazione per i lavoratori privi di un regolare permesso di soggiorno,

altrimenti qualsiasi intervento sarà destinato a fallire: prima ancora di autorizzare ulteriori 500.000

ingressi dai paesi extracomunitari, come previsto dal governo Meloni nel decreto flussi 2026/28, si volga

uno sguardo alle migliaia di lavoratori impegnati nelle campagne per la tenuta e il successo

dell’agricoltura italiana.



Chiediamo per questo con forza un piano straordinario di Regolarizzazione per tutti gli “invisibili”.



Unione Sindacale di Base – Lavoro Agricolo