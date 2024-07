Ufficiale: la nuova Giunta del Comune di Manfredonia

Dal giorno successivo alla mia vittoria ho incontrato le forze politiche di maggioranza per la formazione della giunta. È stato un momento importante di confronto, dialogo e riflessione che ha portato alla costruzione di una squadra forte, di qualità.

Oggi, dopo giorni intensi di riflessione personale e collettiva, ho nominato la giunta che guiderà assieme a me la città di Manfredonia per i prossimi cinque anni.

La nostra città ha urgente bisogno di essere amministrata, guidata, immaginata: ed è per questo motivo che ho scelto persone e professionisti giovani, competenti, capaci di risolvere situazioni complesse e immaginare nuovi slanci per il nostro territorio. Ci sono persone alla loro prima esperienza amministrativa, segnale di rinnovamento e dinamicità, ben quattro donne e due consiglieri di minoranza che nella scorsa consiliatura hanno lavorato alacremente per difendere l’interesse collettivo. Una giunta tutta politica, come richiesto dalla coalizione, per risolvere le tante problematiche attuali e riconnettere i cittadini alle forze politiche attraverso il lavoro, l’ascolto e la condivisione.

Tutti insieme saremo al lavoro con dedizione e impegno per il futuro della nostra città.

Augurando sin da ora buon lavoro a tutti, presento ai miei concittadini la nuova giunta di Manfredonia:

Domenico La Marca, Sindaco con deleghe: attuazione del programma; periferie; PNRR; ASE; polizia locale; promozione, marketing turistico, Piano Strategico del Turismo e della Cultura; salute e bonifiche; legalità e trasparenza amministrativa; sport e attività sportive; controllo del territorio e videosorveglianza; associazionismo e tempo libero; bandi e finanziamenti; politiche di resilienza alla crisi climatica, di tutela della biodiversità e alla città sostenibile

Cecilia Simone, Vice sindaca e Assessora al Bilancio, Patrimonio e Istruzione

Giovanni Mansueto, Assessore alla Rigenerazione e Pianificazione urbana

Francesco Schiavone, Assessore alle Opere Pubbliche, Infrastrutture e Identità Territoriale

Matteo Gentile, Assessore allo Sviluppo Economico

Sara Delle Rose, Assessora agli Affari Generali e Personale

Maria Teresa Valente, Assessora al Welfare di Comunità e Cultura

Maria Rita Valentino, Assessora alla Sostenibilità, Qualità della via e Comunità Energetiche

Domenico La Marca – Sindaco di Manfredonia