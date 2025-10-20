[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ufficiale: arriva la nuova rotta Foggia-Bologna da dicembre

Aeroitalia ha deciso di sperimentare nel periodo natalizio la nuova rotta aerea tra #Foggia e #Bologna che, se riscuoterà il successo atteso, verrà riproposta anche per la stagione estiva da fine marzo a fine ottobre 2026!

Un motivo in più per rinnovare il nostro invito: scegli l’Aeroporto di Foggia per i tuoi viaggi!

La crescita dell’Aeroporto di Foggia ed il suo sviluppo dipende solo da te, ovvero acquistando i biglietti aerei

I voli per Bologna saranno messi in vendita a breve sul sito internete e sull’app della compagnia Aeroitalia. Ma da Foggia si vola anche Milano Malpensa e Torino, trovi tutte le informazioni sul nostro sito www.mondoginolisa.it/aeroporto

