Uccio De Santis alla Festa Patronale di Borgo Mezzanone

Domenica 14 settembre: Operazione Borgo Mezzanone! 🎉

In occasione della festa patronale, Avremo sul palco il mitico Uccio De Santis , la cover band degli 883, DJ set con Paolo Mascolo e Alex Caso , street food e gadget per tutti. 🎶🍔

Presenta e Filippo Mendolicchio . L’ingresso è completamente gratuito. Vi aspettiamo per celebrare insieme la nostra Madonna del Grano in una serata davvero unica!