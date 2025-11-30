[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

U17: Tucson Angel Manfredonia ancora imbattuta!

Al Polivalente di Monte Sant’Angelo va in scena una gara ad alta intensità tra Sunshine Vieste e Tucson Angel, entrambe a punteggio pieno alla vigilia.

Gli ospiti impongono subito il ritmo: 3-11 nel primo quarto, 16-26 all’intervallo e controllo saldo fino al 33-41 del terzo periodo. I sipontini nonostante il vantaggio sembrano comunque non avere mai in pugno la gara.

Nel quarto finale Vieste prova il tutto per tutto per rientrare, ma la risposta Tucson è immediata e spettacolare: due triple pesantissime di Piemontese ricacciano indietro ogni tentativo di rimonta e fissano il risultato sul 54-64!

Prestazione di carattere e lucidità nei momenti chiave