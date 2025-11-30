Sport Manfredonia
U17: Tucson Angel Manfredonia ancora imbattuta
Al Polivalente di Monte Sant’Angelo va in scena una gara ad alta intensità tra Sunshine Vieste e Tucson Angel, entrambe a punteggio pieno alla vigilia.
Gli ospiti impongono subito il ritmo: 3-11 nel primo quarto, 16-26 all’intervallo e controllo saldo fino al 33-41 del terzo periodo. I sipontini nonostante il vantaggio sembrano comunque non avere mai in pugno la gara.
Nel quarto finale Vieste prova il tutto per tutto per rientrare, ma la risposta Tucson è immediata e spettacolare: due triple pesantissime di Piemontese ricacciano indietro ogni tentativo di rimonta e fissano il risultato sul 54-64!
Prestazione di carattere e lucidità nei momenti chiave