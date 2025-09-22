Tutto pronto per la Finale del Campionato Italiano Windsurf Slalom Fin & Foil – Assoluto e Giovanile

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tutto pronto per la Finale delCampionato Italiano Windsurf Slalom Fin & Foil – Assoluto e Giovanile.



Tappa finale – Vieste e Peschici, 26-28 settembre 2025

Dal 26 al 28 settembre 2025 il Gargano sarà protagonista della tappa conclusiva del Campionato Italiano Windsurf Slalom Fin & Foil – Assoluto e Giovanile, ospitata nelle località di Vieste e Peschici.

L’evento, organizzato dal Gargano Sailing Club in collaborazione con la Federazione Italiana Vela e l’Associazione Italiana Classi Windsurf, gode del prezioso sostegno dei Comuni di Vieste e Peschicidel patrocinio della Regione Puglia, Provincia di Foggia, GAL Gargano, di Puglia Promozione: WEareinPUGLIAe vede la partecipazione di realtà locali e associazioni impegnate nella valorizzazione del territorio.

Tre giornate di competizioni sportive, incontri istituzionali e momenti culturali offriranno un’importante occasione per unire lo spettacolo del windsurf alla promozione del patrimonio naturale e marinaro del Gargano.

Il Campionato Italiano Windsurf Slalom Fin & Foil rappresenta non soltanto un appuntamento sportivo di rilievo nazionale, ma anche un momento di valorizzazione territoriale. Grazie al coinvolgimento delle istituzioni, delle associazioni e degli operatori locali, l’evento contribuisce a consolidare il ruolo del Gargano come punto di riferimento per gli sport nautici e per il turismo sostenibile.

Programma

Venerdì 26 settembre – Registrazione degli atleti, presentazione ufficiale con le autorità, prima giornata di regata e incontro culturale presso il Comune di Peschici.

– Registrazione degli atleti, presentazione ufficiale con le autorità, prima giornata di regata e incontro culturale presso il Comune di Peschici. Sabato 27 settembre – Prosecuzione delle regate e attività di promozione nella città di Vieste.

– Prosecuzione delle regate e attività di promozione nella città di Vieste. Domenica 28 settembre – Ultima giornata di regata, veleggiata aperta a tutte le classi e cerimonia di premiazione con l’assegnazione dei titoli nazionali.

Sede dell’evento: Umbramare Camping Village – Litoranea Vieste/Peschici (FG)

Info: garganosailingclub@gmail.com

🌐 www.garganosailingteam.it