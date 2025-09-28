[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tutto il programma della Festa di San Francesco d’Assisi a Manfredonia

Manfredonia – Chiesa Santa Maria delle Grazie

Festa di San Francesco d’Assisi 2025 nel Giubileo della Speranza e nell’8° Centenario del Cantico delle Creature

Ogni Giorno:

ore 7.45 Lodi Novena e S. Messa

ore 18.15 Corona Francescana Novena e S. Messa

Giovedì 25 Settembre – 1° Giorno della Novena Anniversario Ordinazione Presbiterale del padre Guardiano e presentazione della nuova fraternita

Venerdì 26 Settembre – 2° Giorno della Novena Laudato Mi’ Signore per tutte le tue creature Come Francesco, anche noi innamorati del Creato

Sabato 27 Settembre – 3° Giorno della Novena Laudato Si’ per quelli che ho sostenuto in infamie e tribulazione Celebrazione per gli ammalati e gli anziani

Domenica 28 Settembre – 4° Giorno della Novena Commemorazione di Maria che scioglie i nodi Giornata della Carita’ nel nome di Maria e di San Francesco “Con Francesco innamorati di Maria e dei poveri”

Lunedì 29 Settembre – 5° Giorno della Novena Il Signore mi dono’ dei fratelli “L’Ordine Francescano secolare nella mente e nel cuore di Francesco”

Martedì 30 Settembre – 6° Giorno della Novena 25° Anniversario di Ordinazione Presbiterale di P. Francesco De Trizio guardiano

Mercoledì 1 Ottobre – 7° Giorno della Novena Laudato Si’, Mi’ Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore “Come Francesco, strumenti di pace e di speranza”

Giovedì 2 Ottobre – 8° Giorno della Novena Festa degli Angeli – Laudate e Benedicete Mi’ Signore Celebrazione Eucaristica e benedizione dei Nonni

Venerdì 3 Ottobre – 9° Giorno della Novena “Ben Venga Sorella Morte” Ore 19.30 Fioccolata da S. Maria per S. Chiara – Cattedrale – S. Francesco e Celebrazione del Transito del nostro serafico Padre

Sabato 4 Ottobre Festa di San Francesco d’Assisi Sante Messe: ore 8.00 – 9.30 – 11.30 ore 18:00 Solenne Eucaristia presieduta da Mons. Franco Moscone A seguire, atto di affidamento della lampada da parte del Sindaco e dell’Amministrazione comunale ore 19:00 Processione in onore del Santo di Assisi Itinerario: Via Tribuna – Via Magazzino – Sosta davanti alla Parrocchia Via Palenzia – Via Stella – Via Nitti – Via Fiera Via G. Papaleo – Sosta al palazzo comunale per il messaggio del Sindaco alla cittadinanza – Via Santa Maria delle Grazie – Chiesa.

Banda musicale Citta di Manfredonia diretta dal M° Giovanni Esposito Luminarie della Ditta Illuminaria, di Gennaro Giurato di Cerignola A conclusione della processione: Fuochi pirotecnici della Ditta Pagano

Festa del Cantico delle Creature nella chiesa di Santa Maria delle Grazie

Domenica 5 Ottobre Ss. Messe: ore 8.00 e 10.30 Ore 19.00 Solenne Eucaristia Ore 20.00 “Tu sei con le laudi” Concerto del Coro Haendel diretto da Rosangela Trigiani con l’Associazione L’Arte… Insieme e la Scuola di Psicomotricita con la collaborazione del M° Antonio Pio La Marca con brevi interventi del prof. Michele Iliceto sul Cantico delle Creature

Ringraziamo quanti hanno collaborato, in ogni modo, alla realizzazione della festa. La Famiglia Francescana