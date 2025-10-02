[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tutto il programma del Convegno Nazionale Aiap sul Gargano dall’8 ottobre

Cinque giornate dedicate all’arte presepiale, alla cultura e alla spiritualità, tra visite guidate, workshop, mostre, celebrazioni e momenti di incontro.

Il Convegno del Gargano 2025 propone un percorso che unisce tradizione, fede e creatività, offrendo a soci, appassionati e visitatori un’esperienza di scoperta e condivisione.

Scorri il programma e tutti gli appuntamenti in dettaglio