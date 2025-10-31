[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tutti i siti porno che saranno bloccati dal 12 novembre: c’è anche PornHub

A partire dal 12 novembre, in Italia non sarà più possibile accedere liberamente a 48 siti pornografici, tra cui PornHub, YouPorn e OnlyFans. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom) ha pubblicato la lista dei portali soggetti all’obbligo di verifica dell’età, misura introdotta dal Decreto Caivano per impedire l’accesso ai minori ai contenuti a luci rosse. La decisione, formalizzata con la delibera 96/25/CONS, rappresenta un passaggio concreto verso l’attuazione delle nuove regole sulla protezione dei minori nel digitale.

Ecco la lista completa:

Tukif.love



Pornhub

YouPorn

RedTube

Stripchat

XNXX

XVideos

XVideos Red

Cameraboys.com

Maturescam.com

Mycams.com

Mytrannycams.com

Porndoelive.lsl.com

Pornhdlive.com

Joyourself.com

LiveJasmin

LivePrivates.com

LiveSexAsian.com

Lsawards.com

LSL

Pornhdlive.com

Superporno (Canal Porno)

Pichaloca

Porn300

Porndroids

Faphouse

Jacquie et Michel

Olecams

OnlyFans

XFree

XHamster

Tiava

Lupoporno

IXXX

TubeGalore

GayMaleTube

Porn.com

Solo Porno Italiani

Cam4 (pagina legale)

Pornzog

Hentai-Ita

GiochiPremium

Cam4

XHamster Live

Clips4Sale

Chaturbate

Bang

TnAflix