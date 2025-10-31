Tutti i siti porno che saranno bloccati dal 12 novembre: c’è anche PornHub
A partire dal 12 novembre, in Italia non sarà più possibile accedere liberamente a 48 siti pornografici, tra cui PornHub, YouPorn e OnlyFans. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom) ha pubblicato la lista dei portali soggetti all’obbligo di verifica dell’età, misura introdotta dal Decreto Caivano per impedire l’accesso ai minori ai contenuti a luci rosse. La decisione, formalizzata con la delibera 96/25/CONS, rappresenta un passaggio concreto verso l’attuazione delle nuove regole sulla protezione dei minori nel digitale.
Ecco la lista completa:
Tukif.love
Pornhub
YouPorn
RedTube
Stripchat
XNXX
XVideos
XVideos Red
Cameraboys.com
Maturescam.com
Mycams.com
Mytrannycams.com
Porndoelive.lsl.com
Pornhdlive.com
Joyourself.com
LiveJasmin
LivePrivates.com
LiveSexAsian.com
Lsawards.com
LSL
Pornhdlive.com
Superporno (Canal Porno)
Pichaloca
Porn300
Porndroids
Faphouse
Jacquie et Michel
Olecams
OnlyFans
XFree
XHamster
Tiava
Lupoporno
IXXX
TubeGalore
GayMaleTube
Porn.com
Solo Porno Italiani
Cam4 (pagina legale)
Pornzog
Hentai-Ita
GiochiPremium
Cam4
XHamster Live
Clips4Sale
Chaturbate
Bang
TnAflix