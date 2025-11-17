[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

#Tuttalitalia: anche Manfredonia nel Flash Mob Special Olympics

Il 28 novembre, alle ore 17.00, in Piazzale Maestri d’Ascia, Manfredonia sarà protagonista del Flash Mob 2025 di Special Olympics Italia. L’idea è partita dalla Direttrice Provinciale Special Olympics Puglia, Maria Grazia Prencipe, che ha voluto portare anche nella nostra città un evento nazionale diventato ormai un appuntamento simbolico in vista della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità del 3 dicembre.

Special Olympics trasforma una ricorrenza importante in una festa che mette in luce capacità, talento, passione e coinvolgimento degli atleti e delle persone con disabilità, oltre lo sport, sul ritmo della musica. Quest’anno si ballerà sulle note di “Tutta l’Italia” di Gabry Ponte.

Anche Manfredonia darà il proprio contributo a questa grande danza, insieme ad Anffas Manfredonia, alle associazioni, alle scuole e alla cittadinanza che vorranno partecipare. Il video finale, con tutte le città coinvolte, sarà pubblicato sui canali nazionali di Special Olympics Italia il 3 dicembre alle ore 10.

Vi aspettiamo per condividere un gesto semplice, ma dal forte significato, che unisce idealmente tutta l’Italia.

Maria Teresa Valente

Assessora al Welfare e Cultura