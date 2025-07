[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tutta la musica di “Mille di queste notti”. Dal nuovo cameo musicale su Corelli agli aperitivi concerto al tramonto su Chedeville e Mozart

“Mille di queste notti”, la rassegna estiva ideata e organizzata dal Teatro Bottega degli Apocrifi e dal Comune di Manfredonia all’interno del cartellone del Manfredonia Festival, dedica quest’anno una grande finestra alla musica.

Dopo la straordinaria apertura di domenica scorsa col cameo musicale dedicato dal Maestro Fabio Trimigno a Vivaldi, altri cinque gli appuntamenti in programma fino al 24 agosto. Domenica 6 luglio presso lo spazio degli Apocrifi sul Porto Turistico “Marina del Gargano” (Molo di Ponente) alle ore 20.00 il nuovo cameo musicale di Fabio Trimigno dedicato a “Corelli, il nuovo Orfeo”; l’inedita lezione/concerto verrà replicata il 23 luglio, mentre quella dedicata a Vivaldi sarà riproposta il 20 luglio.

Molto attesi i due aperitivi concerti al tramonto, realizzati in collaborazione con Arnold’s Pizza&Grill, vicina di casa degli Apocrifi sul Porto Turistico. Il primo appuntamento, in programma sabato 12 luglio alle 19.30, è con “Chedeville_cronaca di di un falso illustre“ con Fabio Trimigno al violino, Michela Celozzi al violoncello e Andrea Stuppiello alle percussioni.

Il secondo appuntamento è fissato invece domenica 27 luglio e con “Mozart_l’enfant prodige en jazz”, scopriremo l’estro rivoluzionario di Mozart in chiave Jazz. Accanto a Fabio Trimigno ci sarà il pianista Antonio Simone, a Manfredonia prima dell’Argentina di settembre, in cui rappresenterà la musica jazz italiana.

L’ultimo appuntamento in musica della rassegna è l’ormai rituale concerto all’alba che chiude simbolicamente ogni edizione di “Mille di queste notti”. Il saluto al sole in musica, un rito collettivo per assistere assieme a questo straordinario evento quotidiano, quest’anno è in programma domenica 24 agosto alle ore 6.00 presso la Passeggiata del Porto Turistico. Il concerto, “Note per l’alba di domani”, sarà col duo internazionale composto dalla pianista Lucija Majstorovic e dal violista Vincenzo Starace.

Gli aperitivi concerto sono al costo di 15 euro e prevedono posti limitati, perciò è richiesto il ritiro del biglietto entro due giorni dall’evento.

Tutti gli altri appuntamenti musicali della rassegna sono a ingresso libero.

Il programma completo di “Mille di queste notti” è consultabile sul sito bottegadegliapocrifi.it.

Per informazioni: Bottega degli Apocrifi – Sede Spazio Apocrifi – Marina del Gargano (0884. 1950042); Teatro Comunale “Lucio Dalla”, Via della Croce – Manfredonia, 0884.532829 – 335.244843.