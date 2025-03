[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Turris esclusa dalla Serie C, Avellino a -1 dal Cerignola

“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

– per il sig. Antonio Piedepalumbo, anni 3 (tre) di inibizione;

– per la società SS Turris Calcio Srl, esclusione dall’attuale campionato di competenza, nonché punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile”.

Questa la nuova classifica del girone C di Serie C dopo le esclusioni di Turris e Taranto.

Audace Cerignola 55 (-6)

Avellino 54 (-4)

Monopoli 46 (-6)

Benevento 44 (-3)

Crotone 43 (-3)

Potenza 41 (-4)

Catania 40 (-1)(-1 penalità)

Giugliano 35 (-3)

Picerno 36 (-3)

Trapani 32 (-6)

Juventus NG 32 (-1)

Sorrento 31 (-4)

Cavese 31 (-3)

Team Altamura 31 (-1)

Foggia 30 (-3)

Latina 24 (-3)

Casertana 19 (-4)

ACR Messina 12 (-3) (-4 penalità)