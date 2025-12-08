Tucson Pub Manfredonia corsaro ad Altamura: 64-55 alla Virtus
Tucson Pub Manfredonia corsaro ad Altamura: 64-55 alla Virtus
Importante successo esterno per il Tucson Pub Manfredonia, che espugna il Palazzetto di Altamura superando l’Apulia Semi BK Virtus Altamura con il punteggio di 64-55.
Partenza sprint degli ospiti, avanti 20-13 al primo mini-intervallo grazie a Marco Grasso. Nel secondo periodo arriva la reazione della Virtus, ma all’intervallo lungo il tabellone segna 40-33 per Manfredonia.
La svolta arriva nel terzo quarto: parziale di 0-11 che indirizza la gara sul 60-45, con grande intensità difensiva e precisione al tiro. Nell’ultimo periodo Altamura prova a rientrare, ma il Tucson Pub gestisce e chiude sul 64-55.
Vittoria meritata e fondamentale in chiave classifica.
Tucson Angel Manfredonia
Ba 12, Carmone 6, Vuovolo 2, Ciociola A.6, Guerra, Marzulli 8, Grasso 19, Trombettella, Ciociola F.4, Stankowski7, Bottalico.
Virtus Altamura
Derosa 4, Abadia 17, Desiante 8, DiFilippo 2, Gentile 4, Cesano, Ricciardelli, FRaccalvieri, Pezzolla11, sedena 9.